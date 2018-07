Bei der Bachelorette geht es nun ans Eingemachte

14 Männer sind es nur mehr, die alle auf die letzte Rose von Nadine warten. Mittlerweile hat die 32-Jährige alle Kandidaten einigermaßen kennengelernt.

Speziell zu Alex Hindermann wird der Kontakt nun etwas intensiver. Bei einem romantischen, fast schon märchenhaften Date in der Sommerresidenz von Kaiserin Sisi kommen sich die beiden näher. So nahe, dass nun endlich der erste Kuss der Staffel fällt.

Damit hat der 29-jährige Barkeeper bei der umschwärmten Frau einen fetten Stein im Brett und seinen Konkurrenten einiges voraus.

Was sonst noch so alles bei einem spektakulären Gruppendate, in der Kandidatenvilla und vor allem in der Nacht der Rosen passiert, sieht man am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL.

Nadine Klein ist die Bachelorette 2018

(baf)