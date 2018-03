Gschamig: Bens Waschbär- statt Waschbrettbauch

Ben Affleck (45) hat's nicht leicht. Erst wollte ihn als Batman kaum jemand sehen, dann kam der Alkohol-Rückfall und jetzt muss er mit zwei durchtrainierten Superschnuckel am Strand drehen.

Drei Riesen-Pecker für Ben Affleck (siehe Fotoshow) (Bild: Photo Press Service) Bauch weg: Bens Lösung ist ein Handtuch (Bild: Photo Press Service) Drei Riesen-Pecker für Ben Affleck (siehe Fotoshow) (Bild: Photo Press Service)Bauch weg: Bens Lösung ist ein Handtuch (Bild: Photo Press Service)

Die Dreharbeiten für "Triple Frontier" am Strand von Hawaii werden zur Belastungsprobe für Ben Afflecks Ego. Vor einigen Jahren war er noch der schönste am Set, dieser Titel geht inzwischen an seine Co-Stars.

Harte Muskel-Konkurrenz

Ben dreht mit Charlie Hunnam (37) und Garrett Hedlund (33). Beide haben tolle Bodies, während Ben inzwischen eher zum Waschbär- als zum Waschbrettbauch tendiert.

Leider geht Affleck nicht allzu klug mit der Situation um. Beim Baden in der Brandung versucht er krampfhaft, seinen Bauch einzuziehen, wenn er am Strand steht, wickelt er sich ein blaues Handtuch um die Brust, um den Bauch zu verstecken.

Ben, hol dir Tipps von Teenagern

Jedes Teenager-Mädchen könnte ihm verraten, dass diese beiden Techniken keinen Erfolg haben.

1. Den Bauch kann man nicht immer einziehen, wie die Fotoshow oben beweist.

2. Ein Handtuch vor den Bauch zu halten lenkt mehr Aufmerksamkeit drauf, als es wegzulassen. Ben macht sich damit eher lächerlich als dass er peinliche Fettpölsterchen versteckt.

Riesige Tattoos

Ebenfalls ein Hingucker, allerdings positiv: Für den Dreh wurden Ben drei Tattoos verpasst. Am Rücken prangt ein riesiger Phoenix, dazu kommen zwei weitere Peckerl auf den Schultern. Als die ersten Fotos der Tätowierungen auftauchten, musste Ben seine Fans beruhigen, dass die riesigen Bilder nicht echt seien.

"Triple Frontier" - bald auf Netflix

Die Netflix-Produktion soll 2019 ins TV kommen. Ob der Name "Triple Frontier" bleibt, ist noch nicht sicher. Regisseur ist J.C. Chandor, im Cast sind unter anderem Ben Affleck, Garrett Hedlund, Charlie Hunnam und Oscar Isaac.

Gedreht wird zu Zeit auf Hawaii.



(lam)