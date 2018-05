Cumberbatch übernimmt Hauptrolle in "Brexit"-Film

Nach "Sherlock", "Patrick Melrose" folgt das nächste TV-Projekt: Laut "BBC News" übernimmt Serienstar Benedict Cumberbatch in einem neuen "Brexit"-Film die Hauptrolle.

Das zweistündige Drama soll die Hintergründe beleuchten, die zu einem der "überraschendsten Abstimmungsergebnisse der aktuellen Geschichte" geführt haben. Die Regie übernimmt Toby Hanye, der unter anderen zwei Episoden von "Sherlock" und "Black Mirror" inszeniert hat.

Laut dem Sender geht es in dem Film es nicht darum aufzuzeigen, wer recht oder unrecht hat, sondern darum, "was wirklich passiert ist". Cumberbatch wird in "Brexit" (Arbeitstitel) in die Rolle des Brexit"-Initiators Dominic Cummings schlüpfen. Der Schauspieler selbst hat sich übrigens in der Vergangenheit immer wieder klar gegen den "Brexit" ausgesprochen.

Trailer zu "Patrick Melrose" (ab 29. Mai auf SKY1)



