"Big Little Lies": Zweite Staffel mit Meryl Streep

Das ist ja vielleicht eine Überraschung: Die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep wird laut "HBO" in der zweiten Staffel von "Big Little Lies" mitspielen.

Wen spielt sie?

Als Schwiegermutter von Celeste Wright (Nicole Kidman) macht sie sich große Sorgen um ihre Enkelkinder. Außerdem versucht sie mehr über den Tod ihres Sohnes herauszufinden.

Mit mehreren Preisen ausgezeichnet

Die HBO-Miniserie "The Big Little Lies" mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon in den Hauptrollen wurde bei den Golden Globes mit vier Awards ausgezeichnet. Auch bei den Emmys gab es vier Preise für die Serie.

Wo gibt's die Serie zu sehen?

Im Dezember soll die zweite Staffel starten. Alle sieben Folgen der ersten Staffel gibt's übrigens beim Streaming-Dienst SKY-Ticket.

Trailer zu "Big Little Lies"





(LM)