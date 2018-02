Bill Gates erhält Gastrolle bei "The Big Bang Theory"

Wie "Entertainment Weekly" berichtet, wird der 62-jähirge Multimilliardär in einer der aktuellen Folgen eine kleine Rolle spielen.

Penny (Kaley Cuoco) wird ihn laut Vorab-Informationen bei ihrer Arbeit willkommen heißen. Als die Jungs das mitbekommen, setzten sie natürlich alle Hebel in Bewegung, um den Software-Pionier treffen zu können. So wie man die Sendung kennt, könnte das in einer einstweiligen Verfügung für Sheldon Cooper enden.

Zahlreiche Stargäste

Gates, der sich im Jahr 2001 schon bei einer "Frasier"-Folge selber gespielt hat, reiht sich mit seinem Cameo-Auftritt in eine ganze Riege von Stargästen bei "The Big Bang Theory" ein. Vor ihm waren schon Comic-Legende Stan Lee, Elon Musk, Stephen Hawking, Carry Fisher und "Darth Vader"-Stimme James Earl Jones bei Leonard, Sheldon und Co. zu Gast.

(baf)