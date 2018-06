Bringt Fran Drescher "Die Nanny" zurück?

"Wir arbeiten an einem wirklich sehr riesigen Projekt", gab die vor kurzem 60 Jahre alt gewordene Drescher gegenüber "Entertainment Weekly" an. "Es wird groß". Sie und ihr Ex-Mann Peter Marc Jacoboson, mit dem sie gemeinsam die Serie entwickelt hat, befinden sich gerade in Gesprächen darüber. Nähere Details wurden allerdings noch nicht preisgegeben.

Auch fast 20 Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom sei das Interesse daran ungebrochen. "Die Leute lieben immer noch diese Serie. Es ist unwirklich", freut sich Drescher.

Sie spielte von 1993 bis 1999 "Die Nanny" deren Charakter lose auf ihrem Leben basiert und für dessen Darstellung sie 1995 sogar mit einem Emmy ausgezeichnet worden ist.

(baf)