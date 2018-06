Briten beschweren sich über leiberllosen TV-Star

In den "Hobbit"-Filmen verursachte er als Zwerg Kili nicht gerade schmachtende Blicke (dafür war Orlando Bloom zuständig), doch mittlerweile lockt Aidan Turner mit seinem durchtrainierten Oberkörper Scharen begeisterter Zuschauer*innen vor die TV-Schirme.

Umfrage Ein halbnackter Mann auf der Titelseite - was sagen Sie dazu? Na wenn er fesch ist, immer gerne!

Bei Männern ok, bei Frauen nicht - die haben ja auch mehr zu zeigen.

Weder Frauen noch Männer sollten so gezeigt werden.

Was soll die Aufregung? Ein paar Muckis hier, ein Nippel dort - ist doch egal!

Die vierte Staffel von "Poldark" schart bereits in den Startlöchern; Folge eins feiert am 10. Juni auf BBC One Premiere. Als kleinen Appetizer gibt's schon jetzt ein neues Bild des Titelhelden zu bewundern - ohne Leiberl war Turners Ross Poldark am 1. Juni auf zahlreichen britischen Titelblättern zu sehen.

Nicht alle Leser*innen goutierten das Motiv, auf Twitter wurde unter anderem die Doppelmoral der Medien angeprangert. Auf einen scherzhaften Kommentar der BBC ("Warum ist dieses Bild heute morgen nur so beliebt...") erwiderte etwa ein erboster User: "Macht ihr das [auch] wenn leicht bekleidete Frauen in den Zeitungen erscheinen?" Ein anderer merkte an, dass derartige Bilder enormen Druck auf junge Burschen ausüben würden, einem künstlich erzeugten Schönheitsstandard zu entsprechen.

Wonder why this picture is so popular this morning... 🤔 #Poldark pic.twitter.com/2kF5RKhl6S — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 1. Juni 2018

"Poldark" handelt übrigens von einem Veteran des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs, der nach Cornwall zurückkehrt, um sich ein neues Leben aufzubauen. Dabei verzichtet er gerne schon mal auf sein Hemd, um seine Muskeln an der englischen Küste zu sonnen.





(lfd)