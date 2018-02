Cathy Lugner zeigt sich morgen im TV total nackt

Kitzbühel, Opernball, Olympia - das Jahr 2018 hatte schon viele TV- Höhepunkte. Cathy Lugner fügt sich hier nahtlos ein, also wortwörtlich. Die 28-Jährige lässt bei der Nacktshow "Naked Attraction – Dating hautnah" (RTL2, 22.15 Uhr) alle Hüllen fallen.

Splitterfasernackt wird die Exfrau von Baumeister Richard Lugner die sechs Kandidaten genau unter die Lupe nehmen, um ihren Mr. Right zu finden.

Auf der Suche nach Mr. Right

Seit der Scheidung von "Mörtel" im November 2016 ist die 28-Jährige auf der Suche nach einer neuen Liebe. Zwar lernte Cathy in dieser Zeit verschiedene Männer kennen, eine feste Beziehung entwickelte sich daraus aber offenkundig nicht. Der "Richtige" war für die Blondine einfach noch nicht dabei.

Das will Cathy mit ihrer Teilnahme an der TV-Show "Naked Attraction" nun endlich ändern. Auch wenn sie sich dafür von sämtlicher (unnötiger) Kleidung trennen muss.

Cathy Lugner Playboy Slowakei

Für die 28-Jährige ist das aber kein Problem, immerhin ließ sie bereits für den slowakischen Playboy die Hüllen fallen. Nun ist sie eben nackt im Fernsehen zu sehen. Vor Millionen Zusehern!

"Muss nicht wie Meister Propper aussehen"

"Körperliche Anziehung in einer Partnerschaft ist superwichtig. Mein neuer Partner muss nicht unbedingt wie Meister Proper aussehen. Aber irgendwas muss er haben, was mich fesselt – zum Beispiel schöne Augen", erklärt Cathy gegenüber RTL2.

War Geld das Motiv? Mitnichten, wenn man ihre glauben mag. An der Nacktshow reize sie besonders das Experiment, einen möglichen neuen Partner "auf eine ganz ungewöhnliche Art kennenzulernen". Von der Teilnahme ist nicht jeder angetan.

Wie Cathy gegenüber "Promiflash" nämlich verriet, waren ihre Angehörigen alles andere als begeistert von ihrer Teilnahme an der Nacktshow. "Natürlich war mein Umfeld jetzt nicht gerade so überrascht beziehungsweise happy darüber", gesteht die 28-Jährige.

"Offen für was Neues"

Dennoch sei es ihre Entscheidung gewesen und sie stehe auch dazu, so Cathy. "Ich bin offen für Neues und habe kein Problem mit meinem Körper. Es war halt mal eine etwas andere Art, jemanden kennenzulernen und ich wollte es ausprobieren", erklärte Cathy gegenüber der "BILD".

Neben ihrer Suche nach Mr. Right will Cathy mit ihrem Auftritt auch anderen Frauen Mut machen, die mit ihrem Körper vielleicht nicht so zufrieden sind mit ihrem Körper. Mit dem Zeigen ihrer "Problemzonen" hat die Ex von "Mörtel" nämlich kein Problem.

"Ich denke, dass ich mich trotz einer Schwangerschaft, und natürlich auch mit Problemzonen, wie sie jede Frau hat, zeigen kann. Vielleicht macht mein Auftritt, neben dem Abenteuer, jemanden mal völlig anders kennenzulernen, anderen Frauen da draußen Mut, sich so zu akzeptieren, wie sie sind", so die Mutter der neunjährigen Leonie zur "BILD".

Cathy bietet "alles, was ich habe"

Und worauf können sich die potenzielle Nachfolger von Richard Lugner freuen? Cathy: "Ich bin eine toughe Frau, die, wenn sie ihr Herz öffnet, wirklich hundertprozentig verlässlich ist. Ich habe eine tolle, offene Familie und biete alles, was ich habe. Für meinen Partner würde ich auch durchs Feuer laufen."

Die Frage, ob Cathy Lugner bei der Nacktshow tatsächlich eine neue Liebe gefunden, wird spätestens am Montag um 22.15 Uhr auf RTL2 geklärt. Wir drücken ihr jedenfalls ganz fest die Daumen!

