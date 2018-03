Das sind die drei neuen "Charmed"-Hexen

Das neue "Charmed"-Trio ist endlich komplett! Die dritte Hexe Macy wird Schauspielerin Madeleine Mantock ("Into the Badlands" und "The Tomorrow People") verkörpern. Sie verfügt über die Macht der Telekinese ist zudem eine geniale Genetikerin.

Zuvor wurden bereits zwei Schauspielerinnen bekannt gegeben. Hexe Nummer 2 ist Melonie Diaz ("Abdreht"). Sie wird in die Rolle der lesbischen, selbstzerstörerischen Hexe Mel schlüpfen. Die jüngste Schwester spielt Sarah Jeffery. "Deadline" beschreibt sie als "die quirlige Madison".

Charmed

Auch ein männlicher Darsteller wurde bereits gefunden: Rupert Evans ("Hellboy", "The Man in the High Castle") stellt den Wächter des Lichts dar.

Das Reboot soll sich laut dem US-Sender "The CW" vom Original stark unterscheiden. Die Neuauflage wird als "feministischer", "witziger" und "wilder" bezeichnet. Die Serie soll im Herbst in den USA starten.

