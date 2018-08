Ochsenknecht schickt Heidi Klum zur Hölle

Die gefühlsmäßig 1.000ste "Germany's Next Topmodel"-Staffel ist für 2019 in Vorbereitung. Und während Heidi Klum damit beschäftigt ist Knutschfotos von sich und Tom Kaulitz zu posten, suchen ihre Mitarbeiter Määäädchen für die nächste Staffel.



Berühmte Namen - bessere Quote

Längst schon nimmt die Kritik am Magermädchen-Contest zu. Deshalb will Heidi verstärtk auch in professionellen Gewässern fischen. Berühmte Namen bringen bessere Quote. Cheyenne Ochsenknecht würde perfekt ins Beuteschema passen - und ihre 177.000 Follower auf Instagram kämen ebenfalls sehr gelegen.

Ochsenknecht-Spross modelt in mehreren Ländern

Cheyenne ist 18, modelt bereits in Frankreich, den USA, Italien und Deutschland und stammt aus einer berühmten Familie. Sie ist die Tochter von Ex-Model Natascha und Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Auch ihre Brüder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Halbbruder Rocco Stark sind im Schauspiel- und Musikbusiness aufgehende Sterne.



"OH HELL NO"

Nun trudelte bei Cheyenne eine Einladung zu GNTM ein. Es dürfte nicht die erste sein. Wenig elegant, dafür umso öffentlichkeitswirksamer gibt Cheyenne Heidi einen Korb. Es ist eine Watsche per Instagram, die sich gewaschen hat. Statt eines "Nein danke" plärrt die 18-Jährige hinaus, was sie von Klum und ihrer Show hält. "Oh Hell no", findet Cheyenne und brüskiert Heidi.



"Selbe Scheiße, anderes Jahr"

"Wann hört ihr endlich auf ... Same shit different year" - Cheyenne lässt vermuten, dass es nicht das erste Jahr ist, in dem sie gefragt wurde ob sie mitmachen will. Wir nehmen an, ihr Problem hat sich damit erledigt. Es wird wohl die letzte Einladung sein, die Cheyenne von Heidi bekommt.

