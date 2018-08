Chris Carmack wird neuer Arzt bei "Grey's Anatomy"

Für die 15. Staffel hat man den 37-Jährigen als Neuzugang im Grey Sloan Memorial Hospital präsentiert. Carmack wird einen Orthopäden mit außergewöhnlichen Fähigkeiten spielen, der aufgrund seines Könnens von den Kollegen nur "Ortho God" genannt wird. Der echte Name des Charakters wurde noch nicht verraten.

Serien-Fans ist Carmack bereits als Countrysänger Will Lexington aus der beliebten Musik-Serie "Nashville" und als Highschool-Bösewicht Luke aus "OC, California" bekannt.

Die 15. Staffel von "Grey's Anatomy" startet in den USA am 27. September 2018 auf dem Sender ABC. ProSieben und der ORF werden die neuen Folgen dann einige Monate später in der deutschen Fassung ausstrahlen.

