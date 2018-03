Cobra Kai - Erster Trailer des "Karate Kid"-Sequels

34 Jahre sind seit dem "All Valley Karate Championship" vergangen, bei dem Daniel LaRusso (Ralph Macchio) im Finale gegen Johnny Lawrence (William Zabka) mit dem legendären Kranich-Kick gewinnen konnte.

Während LaRusso eine erfolgreiche Karriere als Autoverkäufer gemacht hat, wurde aus seinem Widersacher ein versoffener Loser. Durch einen Zwischenfall, bei dem Lawrence einem Schüler gegen ein paar Bullys hilft, kommt er wieder auf den Geschmack, die Passion seiner Jugend auszuüben. Kurzerhand eröffnet er die Karate-Schule "Cobra Kai" wieder. Dort lehrt er einer Handvoll ausgestoßener Kinder die Kunst des fernöstlichen Kampfsports.

