Corinna Milborn nimmt halbes Jahr TV-Auszeit

Die renommierte Journalistin und Moderatorin Corinna Milborn nimmt sich eine Auszeit - voraussichtlich bis Jänner 2019.

In diesen sechs Monaten will Milborn ein Sabbatical machen und auch an einem neuen Buch arbeiten. Vor kurzem analysierte sie mit ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker im Buch "Change The Game" aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt.

Letzter Auftritt bei Porno-Special

Doch bevor die "Journalistin des Jahres 2017" das TV ruhen lässt, diskutiert sie am Mittwoch, 11. Juli, um 22.45 Uhr auf Puls4 mit Psychiater Raphael Bonelli, Journalistin Theresa Lachner oder Pornodarstellerin Alissa Noir beim "Pro und Contra"-Sommerspecial über die Frage: "Sind Pornos schädlich für die Gesellschaft?"

Seit 2013 Info-Chefin

Die Journalistin arbeitete als Pressesprecherin beim WWF. Seit 2012 moderiert sie beim Sender Puls 4, im Mai 2013 wurde sie zur Info-Chefin ernannt. In ihre Verantwortungsbereiche fallen "Café Puls", die "Puls 4 News" sowie die Diskussionsrunde "Pro und Contra", welche sie auch selbst moderiert.

(tim)