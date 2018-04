Psychisch kranker DSDS-Kandidat muss gehen

Der 20-jährige Diego, der an einer Psychose leidet, sorgte schon beim Casting mit der Aussage von der Mafia entführt worden zu sein und Tupacs leiblicher Sohn zu sein, bei der Jury und bei den Zuschauern für Erstaunen. (heute.at berichtete)

Auch im Recall in Südafrika gab es immer wieder Probleme, da er mit sich weigerte, mit seinen Mitstreitern zusammenzuarbeiten. Trotzdem gab ihm der Poptitan immer wieder eine Chance.

Schlechte Performance

Bis jetzt: Seine Perfomance mit Emilija ("Wild Thoughts von DJ Khaled und Rihanna), die am Samstag bei RTL ausgestrahlt wurde, kam bei der Jury nämlich so gar nicht gut an.

"Bei dieser Nummer hätte ich gedacht, dass du sich mal am Original orientierst, aber du singst immer dasselbe. Außer ,fuck’ und dass du sie gern knattern möchtest, hör ich nichts", sagt Bohlen.

"Er ist wieder ausgeflippt, das brauchen wir hier nicht"

Diego konnte mit der Kritik nichts anfangen und provozierte mit: "WAS?! Diego ist der Beste! Schmeiß mich doch raus!".

Und Bohlen machte es tatsächlich: "Alles klar, auf Wiedersehen!", antwortete Bohlen. "Er ist wieder ausgeflippt, das brauchen wir hier nicht", so erklärte Bohlen den Rausschmiss. Diego schmiss daraufhin das Mikrofon aufs Pult und zischte ab.

RTL wehrte sich gegen Vorwürfe

Der Privatsender RTL wurde damals für den Casting-Auftritt von Diego scharf kritisiert. Viele fanden es nicht in Ordnung einen Psychisch kranken Kandidaten öffentlich auftreten zu lassen.

Der Sender äußerte sich kurz darauf mit diesem Statement:

"Die Teilnahme von Diego geschah in enger Abstimmung mit der Graf Recke Stiftung, die seine Teilnahme von Beginn an und im weiteren Verlauf eng begleitet und unterstützt hat. Die Befürwortung seiner Teilnahme basiert auf der Grundlage (der Graf Recke Stiftung), dass jeder Mensch das Recht hat, selbstbestimmt zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – auch an einer Castingsendung. Diegos Traum ist es, als Musiker bekannt zu werden, diese Möglichkeit wurde ihm bei DSDS gegeben – mit einem positiven Ausgang: Er hat die Jury von sich überzeugt und für seine Leistung 3 Ja-Stimmen erhalten".

(red)