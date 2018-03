Giulio Arancio 31. März 2018 12:11; Akt: 31.03.2018 12:11 Print

Dieser DSDS-Kandidat war bei "The Biggest Loser"

Der Elektrotechniker Giulio Arancio ist aktuell im "DSDS"-Recall in Südafrika. Vor knapp drei Jahren war er Kandidat in der Sat.1-Show "The Biggest Loser".