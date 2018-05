Marie Wegener gewinnt "DSDS": Hier der Finalsong

"Superstar 2018" ist Marie Wegener! Die 16-Jährige konnte sich im großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" gegen die Kandidaten Janina El Arguioui, Michael Rauscher und Michel Truog durchsetzen. Mit 64,42 Prozent der Stimmen haben die Zuschauer sie zur neuen "DSDS"-Gewinnerin gewählt.

Nach ihrer Performance zu dem Song "Break Free" von Ariana Grande, trat sie mit ihrem Finalsong Single "Königlich", geschrieben von "DSDS"-Juror Dieter Bohlen, auf. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury war von ihrer Show begeistert. "Es kommt nicht auf die Größe an. Du zeigst es allen, auch wenn man so groß wie 'ne Parkuhr ist", so der Poptitan nach ihrem Auftritt.

Marie durfte aus Jugendschutzgründen bei der Verkündung ihres "DSDS"-Gewinns nicht auf die Bühne. Sie erfuhr im Publikum von ihrem Sieg. Auch in den vergangenen Staffeln durften Kandidaten unter 18 nach 22 Uhr nicht mehr auf die Bühne.

(red)