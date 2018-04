DSDS-Kandidat muss in die psychiatrische Klinik

Der psychisch-kranke "DSDS"-Kandidat Diego sorgte am Mittwoch für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er seinen Vater niedergestochen hat.

Laut "Bild"-Zeitung wurde er am Donnerstagabend wegen versuchten Totschlags in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung sei der 20-Jährige nicht haftfähig und schuldunfähig.

Seine Schwester war in der Wohnung

Die Tochter von Diegos Vater war laut "Bild" in der Wohnung, als es zu der Messerattacke kam. Sie soll ihren Vater überzeugt haben, ihrem Bruder die Tür zu öffnen. Nach der Tat flüchtete Diego und entledigte sich seiner Kleidung. 300 Meter weiter konnte er dann von der Polizei bei einer Kirche festgenommen werden.

Erst vor Kurzem äußerte sich "DSDS"-Juror Dieter Bohlen zu dem Vorfall. "Ich bin erschüttert und hätte so was niemals gedacht. Man kann eben nicht in Menschen hineinschauen", so der Poptitan höchst betroffen gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Tupacs leiblicher Sohn"

Diego sorgte beim "DSDS"-Casting mit der Aussage von der Mafia entführt worden zu sein und Tupac Shakurs leiblicher Sohn zu sein, bei der Jury und bei den Zuschauern für Aufsehen.

