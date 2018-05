Diese Songs singen die "DSDS"-Kandidaten

Nach vier Monaten - 11 Castingshows, vier Recall-Sendungen und drei Mottoshows - sind vier Kandidaten von den Zuschauern ins Finale von "Deutschland sucht den Superstar" gewählt worden und ihrem Ziel ganz nahe. Dazu gehören: Janina el Arguioui (30), Marie Wegener (16), Michael Rauscher (20) oder Michel Truog (26). Aber wer wird der Superstar 2018? Das entscheidet sich am Samstag bei RTL um 20.15 Uhr im großen "DSDS"-Finale.

Die Kandidaten singen jeweils zwei Songs, einen Einzelsong und ihren für sie komponierten Finalsong. Direkt im Anschluss - spätestens um 23.30 Uhr - wird Moderator Oliver Geissen bekannt geben, wen die Zuschauer zur Siegerin oder zum Sieger der 15. Staffel von DSDS gewählt haben.

Hier die Songs der Finalisten

Janina el Arguioui (30), Veranstalterin für Kindergeburtstage aus Kaarst

"Ja", Silbermond

"Parachute", Janina el Arguioui

Marie Wegener (16), Schülerin aus Duisburg

"Break Free", Ariana Grande feat. Zedd

"Königlich", Marie Wegener

Michael Rauscher (20), Fliesenleger aus Augsburg

"Blame It On Me", George Ezra

"So wie wir war’n", Michael Rauscher

Michel Truog (26), Azubi Maurer aus Neftenbach (Schweiz)

"Am seidenen Faden", Tim Bendzko

"Und sie rennt", Michel Truog

