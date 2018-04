Neue "Traumschiff"-Folge mit Barbara Wussow

Nach 80 Folgen, 36 Jahren und vier Kapitänen hat sich Heide Keller am Neujahrstag auf einer Reise nach Los Angeles als Chef-Stewardess Beatrice von ihrer "Traumschiff"-Crew verabschiedet.

Für prominente Nachfolge ist bereits gesorgt, und so feiert Barbara Wussow am Ostersonntag, dem 1. April 2018, in ORF 2 ihren Einstand auf der MS Deutschland, die um 20.15 Uhr in Richtung "Malediven" ablegt.

Wussow spielt eine Hoteldirektorin

Die österreichische Schauspielerin, deren Vater Klausjürgen einige Male auf dem "Traumschiff" zu Gast war, verkörpert die neue Hoteldirektorin, die nach dem Tod ihrer großen Liebe nun ein neues Leben beginnen will.

Sascha Hehn und Co: Altbekannte Gesichter

Wie gewohnt an Bord mit dabei sind auch diesmal wieder Sascha Hehn als Kapitän, Nick Wilder als Schiffsarzt und Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor. In weiteren Rollen der neuesten Folge der ORF/ZDF-Erfolgsreihe spielen u. a. Regula Grauwiller, Jophi Ries, Denise Zich, Andreas Elsholz und Valerie Huber.

Regie bei diesem Film führte Christoph Klünker nach einem Drehbuch von Barbara Engelke.

Was es sonst noch am Ostersonntag im TV spielt, finden Sie HIER.

(red)