In Hof(f) klickten für David Hasselhoff Handschellen

Am Gründonnerstag singt David Hasselhoff neben u.a. Mireille Mathieu und Matthias Reim im ZDF bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ (20.15 Uhr). In der Schlagershow soll der Deutschland-Fan ein Medley mit unter anderem seinem größten Hit "Looking for Freedom" singen.

Beim Dreh in Hof überlegten sich die Sendungsmacher einen Gag, rechneten aber nicht mit dem kreativen Einfluss von "Hoff" persönlich. So wird er nicht nur von seinen Fans genannt, sondern bezeichnet sich auch selbst so.

Erst wurde das Ortsschild erweitert ...

Der 65-Jährige Ex-Baywatch-Badewaschl sollte dem dem bayerischen Ort(sschild) seinen Stempel aufdrücken und Hof zu seiner "Hood" umbenennen. Der ZDF, meldete die Aktion auch ordnungsgemäß an, doch David Hasselhoff nahm den Dreh spontan selbst in die Hand.

... dann klickten die Handschellen

Am Drehort anwesend war eine Polizistin, die nach dem Rechten sehen sollte. Diese flehte "The Hoff" um eine Verhaftung an, immerhin sei er doch ein Vandale. Die harte Hand des Gesetzes zeigte spontan Humor und ließ ihre Handschellen klicken. Gefesselt blieb der Sänger aber nur, bis ein Beweisfoto gemacht worden war.

On the Autobahn STOPPED!! Wheres KITT ? pic.twitter.com/jhdj0QZYTh — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) 25. März 2018

Aufregung um Hasselhoffs Auftritt in der Rettungsgasse

Während sich David Hasselhoff am 25.3. auf Twitter fragte, "Wo ist KITT", fragten sich einige Deutsche, was der Star in einer Rettungsgasse zu suchen hat. Die Polizei allerdings nahm den Spontan-Auftritt mit Humor, der Sänger dürfte also niemanden behindert haben:

(lam)