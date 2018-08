David Schwimmer erhält Rolle bei "Will & Grace"

"Friends"-Star David Schwimmer, der als schrulliger Ross in 236 Folgen der legendären Serie für Lacher sorgte, wird bald bei "Will & Grace" zu sehen sein.

In der 10. Staffel der beliebten Sitcom spielt er den Liebhaber von Grace (Debra Messing). In insgesamt fünf Folgen wird er dabei vorkommen, berichtet das Magazin "Deadline". Die neune Folgen sind ab dem 4. Oktober 2018 in den USA auf NBC zu sehen.

Rückkehr zur Sitcom

Für den 51-jährigen Schwimmer ist es die erste größere Sitcom-Rolle seit "Friends". Zuletzt war er als Anwalt Robert Kardashian in der Drama-Serie "The People vs. OJ Simpson" zu sehen.

