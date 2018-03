"Das ist wirklich ernst, da sind wirkliche Gefühle"

Dass ein Herz brechen wird, war von Anfang an klar. Kristina und Svenja hießt das letzte Duell um die rote Rose. Dass Blondinen bevorzugt sind, mag vielleicht stimmen, wenn Marilyn Monroe ihre Finger im Spiel hat, auf Svenja trifft der Spruch nicht zu.

Nach dem Treffen mit Daniels Mama Rebecca musste sich der Bachelor entscheiden. Er war nervös, aber seine potentiellen Partnerinnen hatten noch schlimmeres Hosenflattern.

Daniel dürfte Amors Pfeil voll ins Herz getroffen haben. Zwar tat es ihm Leid, Svenja einen Korb geben zu müssen, aber wo die Liebe hinfällt, wachsen keine neuen Rosen mehr. Daniel busselte am Schluss Kristina.

Das passierte in der Finalsendung

"Wenn ich an Kristina denke, spüre ich Wärme"

"Diese Rose bedeutet mir wirklich sehr sehr viel. Das ist wirklich ernst, da sind wirklich Gefühle. Das ist kein Spiel, das ist Leben": Für Kristina wurde aus der TV-Show ernst. "Ich hab mein Herz geöffnet, ich hab Gefühle entwickelt, war ehrlich zu ihm." Es zahlte sich aus, Daniel fühlt sich bei Kristina geborgen. "Wenn ich an Kristina denke, spüre ich Wärme. Sie hat die Fähigkeit, mir nicht nur in die Seele zu gucken, sondern mit einem ganz normalen Augenkontakt alles abzulesen. Ich muss nichts aussprechen und kann ihr dabei trotzdem alles sagen. Das ist was ganz Besonderes!"

So süß gestanden sich Daniel und Kristina ihre Liebe

Daniel: "Ich habe mich in dich verliebt! Kristina, würdest du diese Rose nehmen?"

Kristina: "Ja! Ich habe mich auch in dich verliebt!"

Daniel: "Ich liebe dich"

Kristina: "Ich dich auch. Wirklich"

Das ist die Bachelor-Gewinnerin Kristina

Kristina ist im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie von Kasachstan nach Deutschland gezogen. Heute lebt sie in Essen und hat dort ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die 24-Jährige arbeitet als Tänzerin und Model und hat bereits in einigen Musikvideos mitgewirkt. Nebenbei holt die zielstrebige Brünette derzeit ihr Abitur nach.

Kristina interessiert sich für Psychologie und sagt, "ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis". Die temperamentvolle, selbstbewusste aber auch sensible Brünette weiß genau, was sie im Leben will. Obwohl Kristina in der Vergangenheit viel Pech mit Männern hatte, hat sie den Glauben an die große Liebe nicht verloren und glaubt ans Schicksal.





