"Der Bachelor": Diese zwei Ladies sind im Finale

Vergangenen Mittwoch (28.2.) musste sich der "Bachelor" Daniel Völz entscheiden. Welche zwei Ladies dürfen weiter um sein Herz kämpfen und wer muss gehen?

Damit er sich seiner Entscheidung absolut sicher ist, legte sich der Bachelor noch einmal ordentlich ins Zeug und lud die drei Ladies zu Traum-Dates nach Vietnam ein.

Svenja und Kristina sind dabei

Nach den Dates war klar, wer bleiben darf und wer gehen muss: Svenja und Kristina kämpfen im Finale (8.3.) weiter um sein Herz, Carina muss gehen.

Bachelor 2018 - Daniel Völz

Carina zeigte kein Interesse an Daniel

Obwohl Völz in der TV-Show meinte, dass ihm die Entscheidung schwer fiel, war der Rausschmiss von Carina keine große Überraschung. Denn Carina zeigte bei den Dates mit dem Bachelor überhaupt kein Interesse an Daniel.

Sie verhielt sich äußerst zurückhaltend. "Es geht dem Ende zu. Und da ist immer die Gefahr da, dass man enttäuscht wird.", erklärte sie gegenüber Daniel. Auch der Besuch einer Tempelanlage machte die Sache nicht besser. "Kultur interessiert mich wirklich gar nicht. Ich gehe auch in kein Museum. Ich gucke mir auch keine schönen Häuser an oder Landschaften.", sagte sie zu Daniel - eine peinliche Situation für den "Bachelor".

Der Bachelor - Das sind die Kandidatinnen

Auch später beim romantischen Dinner zeigte Carina deutlich, dass sie die Zeit mit ihm langweilig findet. Als sie ein Partyschiff sah, meinte sie: "Ich wäre SO gerne auf diesem Boot gewesen, anstatt da zu sitzen – mit DEM!"

Der "Bachelor" erklärt seine Entscheidung

Trotzdem verbrachte sie die Nacht mit ihm. Aber auch das half nichts mehr. Svenja und Kristina bekamen eine Rose, Carina musste gehen. "Ich wollte uns immer jede Chance geben, dass wir uns näherkommen. Aber, wenn zu diesem Zeitpunkt noch Zweifel bestehen, ob und wie es klappen könnte, dann ist es sehr schwer. Deshalb muss ich mich mit schwerem Herzen von dir verabschieden.", so erklärte der "Bachelor" seine Entscheidung.

"Ich hoffe, du findest dein Glück. Aber ich glaube, und so leid es mir tut, dass ich dir das sage, dass du es nicht hier findest. Ich glaube, hinterher findest du die Richtige.", antwortete Carina.

Nächsten Mittwoch (7. März) im Finale wird's dann ernst: Daniel stellt den Kandidatinnen seine Mama vor und entscheidet dann, mit welcher Frau er zusammen sein will.

"Baywatch"-Date beim Bachelor

(red)