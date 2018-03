Der Bachelor wollte wissen "wie oft wir masturbieren"

Gegenüber der "Bild" bestätigte Carina die schon länger kursierenden Gerüchte, dass es Daniel Völz vor allem um eines ging: "Bei Daniel steht das Thema Sex absolut im Fokus. Während der Pool-Party, die in unserer Villa stattfand, spielten wir mit ihm Flaschendrehen. Von ihm gab’s aber nur Fragen zum Thema Sex. So fragte er uns zum Beispiel, wie oft, wo und wie wir masturbieren würden. Das ging gar nicht".

Während aufgeschlossenere Kandidaten wie Janine-Christin und Svenja damit keine Probleme gehabt hätten, wären bei anderen Mädels deswegen sogar Tränen geflossen.

Überhaupt nicht mein Typ

Ihre sichtliche Abneigung beim Dreamdate in Vietnam Daniel gegenüber erklärt sie unter anderem folgendermaßen: "Also äußerlich war Daniel überhaupt nicht mein Typ. Oliver Sanne (31, Staffel fünf) schon viel mehr. Ich denke auch, dass ich offener gewesen wäre, wenn er mich äußerlich mehr angesprochen hätte".

Von den beiden noch verbliebenen Kandidatinnen würde sie Svenja die letzte Rose mehr vergönnen. Auch deshalb, weil immer wieder gemunkelt wurde, dass Kristina einen Freund haben soll. "Hundertprozentig bestätigen kann ich das zwar nicht, aber ich kann sagen, dass ihre (Kristina, Anm.) Tränen im TV selten echt waren. Vor der Kamera beschwerte sie sich über Probleme mit den Mädels oder andere Dinge, aber in Wahrheit galten die Tränen anderem. Weinend sagte sie dann ‚Er wird es mir nie verzeihen.‘ Um wen es sich dabei gehandelt hat, weiß ich nicht, aber definitiv nicht um Daniel", so Carina, die vielleicht bald wieder im TV zu sehen sein wird. Es wird über ein Engagement beim "Bachelor in Paradise" gemunkelt.

