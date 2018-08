Der erste Trailer der neuen "Star Wars"-Serie ist da

Der junge Kazuda Xiono (gesprochen von Christopher Sean) träumt davon, als Pilot Karriere bei der "Resistance" zu machen. Als sich ihm endlich die Möglichkeit dazu bietet, hat die Sache allerdings einen kleinen Haken: Kazuda soll nämlich nicht nur fliegen, sondern zugleich auch spionieren, um Agenten der "First Order" zu entlarven.

"Star Wars: Resistance" kombiniert Animations-Action mit familiengerechter Unterhaltung. Ausgestrahlt wird das Format ab 7. Oktober 2018 auf Disneys hauseigenem Channel. Fans der "Krieg der Sterne"-Filme dürfen sich auf zahlreiche Querverbindungen zum Kino-Franchise freuen.

Berühmte Stimmen

In "Star Wars: Resistance" finden sich einige Charaktere aus den neuen Episoden der Weltraum-Saga wieder. Neben dem ballförmigen Droiden BB-8 tauchen unter anderem Pilot Poe Dameron und Schurkin Captain Phasma in der Serie auf. Beide werden im O-Ton von den Hollywood-Stars gesprochen, die sie auch auf der großen Leinwand verkörpern: Oscar Isaac und Gwendoline Christie. Für die verstorbene Carrie Fisher springt Rachel Butera ein und leiht General Leia Organa ihre Stimme. "Scrubs"-Star Donald Faison (Turk) ist übrigens als Hype Faizon zu hören.

Achtung, Spoiler für "Star Wars VIII"

Die Serie ist zwischen den Episoden VI ("Die Rückkehr der Jedi-Ritter") und VII ("Das Erwachen der Macht") angesiedelt. In einer Zeit also, als das Imperium endgültig verblasst und die First Order sich aus seiner Asche erhebt. So erklärt es sich auch, dass Captain Phasma in der Serie auftritt. Die Stormtrooper-Offizierin segnete im letzten Kinofilm (allem Anschein nach) das Zeitliche.

Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi

