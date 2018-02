Der erste Trailer des neuen "Fahrenheit 451" ist da!

Wer im Englisch- oder Physikunterricht gut aufgepasst hat, weiß, dass es sich bei Fahrenheit 451 (umgerechnet 233 Grad Celsius) um jene Temperatur handelt, bei der sich Papier selbst entzündet. Feuerwehrmänner wie Guy Montag (Michael B. Jordan in der Rolle, in der 1966 Oskar Werner zu sehen war) helfen in Bradburys Dystopie mit Flammenwerfern nach, um sämtliche Bücher vom Erdball zu tilgen.

Unter dem Einfluss der jungen Clarisse (Sofia Boutella) keimen Zweifel an seiner Arbeit und dem Regime, für das er sie verrichtet, in Guy auf. Er beginnt zu lesen und landet im Visier seines Vorgesetzten Beatty (Michael Shannon).

Die Neuverfilmung von "Fahrenheit 451" wird von HBO produziert und im Mai auf dem Pay-TV-Sender ausgestrahlt. Die Version von Regisseur Ramin Bahrani ("99 Homes") dürfte in einigen Punkten von Bradburys Romanvorlage abweichen. Sowohl Montags Frau Frau Mildred als auch sein Mentor, der ehemalige Literaturprofessor Faber, fehlen in der Liste der Protagonisten.

Michael B. Jordan

