Der große Sommerhaus LIVE-Ticker: Das Finale

Wochenlang haben sich die "Promi"-Pärchen einen Drink nach dem anderen hinter die Binde gekippt, intrigiert, geschimpft und versucht, sich das Bein zu stellen. Heute kann trotzdem nur ein Paar gewinnen.

Im Rennen sind noch:

Patricia Blanco & Nico Gollnick

Roberto Blancos prominente Tochter und Unternehmer Nico Gollnick. Ein Treffen an einer Champagnerbar führte die beiden frisch verliebten direkt ins Sommerhaus der Stars. Außerhalb des TV-Geschehens führen die beiden eine Fernbeziehung. Sie lebt in Nizza, Nico in Berlin.

Elke & Frank Fussbroich:

Seit 2009 verheiratet wurde Frank Fussbroich schnell zu Micaela Schäfers Feind Nr.1. Frank wurde vorgeworfen, hinterrücks zu intrigieren, weil er sich schon im nächsten Dschungelcamp sieht. Ob das stimmt oder auch nur eine Intrige ist wird die Zukunft zeigen. Erst müssen Elke und Frank noch das Sommerhaus gewinnen.

Uwe & Iris Abel

Aus "Bauer sucht Frau" wurde Liebe. 2011 lernten sich der "sanfte Schweinebauer" und Iris im TV kennen. Aus einer Fernbeziehung zwischen München und Dötlingen wurde 2013 eine Ehe. Uwe ist nah am Wasser gebaut.

Patrick Schöpf & Shawne Fielding

Die Botschafter-EX und der Ex-Eishockey-Profi fanden sich per Facebook. Ob seine Erfahrung mit Bodychecks dem Paar wirklich helfen wird?

Nach dem Finale wird erst richtig ausgepackt

Das Sommerhaus gilt als Beziehungskiller. Auch Nacktschnecke Micaela Schäfer wurde nach dem Sommerhaus von ihrem österreichischen Freund abserviert. Einige Seitenhiebe ließ sie bereits los, aber mit der ganz großen "Sommerhaus"-Beichte musste sie laut Vertrag bis nach dem "Das große Wiedersehen" (13.8., 21.15 Uhr, RTL). Erst danach darf frei von der Leber weg (aus-)geplaudert werden.

Schimpfen und Schikanen im Sommerhaus der Stars: Wer wem was an den Kopf wirft:

Schimpfen und Schikanen im Sommerhaus der Stars

Sommerhaus der Stars zum Nachklicken:

Folge 5 (6.8.)

Sommerhaus der Stars - Folge 5

Folge 4 (30.7.)

Sommerhaus der Stars - Folge 4

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)