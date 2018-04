DSDS - Diese Kandidaten sind in den Motto-Shows

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Duell-Show, in der die 16 noch verbleibenden Sängerinnen und Sänger paarweise vor einem Live-Publikum in einem Luxushotel in Südafrika gegeneinander antreten mussten, wurden die Finalisten ausgewählt.

Bei einigen Favoriten flatterten bei den Auftritten vor Hunderten von Menschen gehörig die Nerven, andere wiederum wuchsen mit der Aufgabe über sich hinaus.

Am Ende entschieden sich die strengen aber gerechten Juroren Ella Endlich, Carolin Niemczyk, Mousse T. und Pop-Titan Dieter Bohlen für die zehn Kandidaten, von denen sie am ehesten überzeugt sind, dass einer von ihnen im großen Finale am 5. Mai der Superstar 2018 werden kann.

Bis es soweit ist müssen sich die Top 10 in drei Mottoshows unter Beweis stellen. Die erste Liveshow steigt am 14. April unter dem Motto "Discofox" ab 20:15 Uhr live auf RTL.

Hier die Top 10 Kandidaten:

Emilija Mihailova (29) Dentalsekretärin aus Rorschacherberg (Schweiz)

Giulio Arancio (25) Elektrotechniker aus Köln

Isa Martíno (30) Musiker aus Hengersberg

Janina el Arguioui (30) Veranstalterin für Kindergeburtstage aus Kaarst

Lukas Otte (20) Student der Pädagogik aus Koblenz

Marie Wegener (16) Schülerin aus Duisburg

Mario Turtak (25) Kellner und Musikproduzent aus Stuttgart

Mia Gucek (25) Kellnerin aus Duisburg

Michael Rauscher (20) Fliesenleger aus Augsburg

Michel Truog (26) Azubi Maurer aus Neftenbach (Schweiz)

(baf)