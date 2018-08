Dicke Tränen beim sonst so souveränen "Bachelor"

"Mein Großvater war wie ein Vater. Ich habe meinen echten Vater erst mit 17 kennengelernt. Er war wirklich der wichtigste Mann in meinem Leben und das wird er immer sein. Opa war der Beste. Ich habe mich echt gefreut, ihn in den letzten Monaten seines Lebens begleiten zu dürfen", erklärt Daniel mit brüchiger Stimme. Sein Großvater, der bekannte Synchronsprecher Wolfgang Völz, war erst vor wenigen Monaten gestorben.

Der "Bachelor" erinnert sich weiter: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass er immer irgendwie dabei ist. Er hat mir viel beigebracht und als letztes auch, wie man mit dem Tod umgeht. Seine letzten Stunden waren an einem wunderschönen Tag. Ich wachte auf und wusste irgendwie, dass seine Zeit gekommen war. Er ist ja wirklich an Altersschwäche gestorben. Das ist ja ein Segen".

Cora sucht einen Mann

Natürlich gibt es auch etwas heiterere Momente an Tag 10 im Promi Big Brother Haus. Für einen davon sorgt Cora Schumacher. Die 41-Jährige ist seit drei Jahren Single, sehnt sich nach einem Mann. "So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut, und wenn‘s geht tätowiert. Und wenn der dann noch massieren kann… Also ich suche mir meinen nächsten Mann auf jeden Fall nach dem Können aus", schwärmt sie Chethrin vor.

Und die lässt sich nicht lange bitten und versucht gleich, die Ex von Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher anzupreisen. "Sie ist eine ganz, ganz Liebe und sie ist zu haben. Cora braucht einen Rocker: Harte Schale, weicher Kern und Motorrad! Also wenn ihr Interesse habt an einer süßen Blondine mit vielen Tattoos, Interesse an Autos und Motorrädern und einer süßen Zahnspange im Gesicht – meldet euch. Und am besten Raucher, dann passt das besser!"

Silvia froh über Nicoles Abgang

Die Wollny erklärt Cora und Umut den Spitznamen "Avico" für Nicole: "Das ist so ein Insider. Wenn einer sich blöd anstellt, sagt man doch schon mal 'Du hohle Fritte'. Nicole ist für mich ein Avico, eine hohle Fritte. Schwer von capé".

Im Sprechzimmer legt sie nach: "Ich bin froh, dass sie raus ist. Die letzte hohle Fritte ist gegangen".

Das große Finale von Promi Big Brother können Sie am 31. August in unserem großen LIVE-TICKER mitverfolgen.

(baf)