Die Hauptrolle für's Reboot von "Magnum" steht fest

Von 1980 bis 1988 ermittelte Magnum im pazifischen Inselparadies, bevor er sich in die Serienpension verabschiedete. CBS bringt das Format nun zurück; der aktuelle Reboot-Hype macht eben nicht einmal vor einem Kultschnauzer halt.

Umfrage Werden Sie sich das Reboot von "Magnum" ansehen? Mit Sicherheit!

Eher nicht.

Wenn es so gut wird wie das Original, dann schon.

Ohne Tom Selleck? Niemals!

Was ist "Magnum"?

Jay Hernandez bei der Premiere von "Bright" im Regency Village Theater in Westwood, Kalifornien, am 13. Dezember 2017. (Bild: Photo Press Service)

Wie "Variety" berichtet, ist die Titelrolle der "Magnum"-Neuauflage bereits vergeben. Jay Hernandez tritt Tom Sellecks Erbe an und verkörpert einen ehemaligen Navy SEAL, der nach seinem Militärdienst in Afghanistan zum privaten Ermittler wird.

Peter Lenkov produziert das Reboot und schreibt das Skript. Für CBS brachte er schon "Hawaii Five-O" und "MacGyver" zurück auf den Fernsehschirm. Justin Lin ("Fast & Furious 6") übernimmt die Regie.

Jay Hernandez war zuletzt unter anderem als El Diablo in "Suicide Squad" (2016), an der Seite von Mila Kunis in "Bad Moms 2" (2017) und in der Netflix-Produktion "Bright" (2017) zu sehen.

(lfd)