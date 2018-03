Humorvoller Abstecher ins "Land des Größenwahns"

"Homo Austriacus - So samma" blickt tief in die österreichische Seele! Wie ticken wir Österreicher, was sind unsere Vorlieben, was macht uns stolz, worüber sprechen wir lieber nicht und was regt uns auf? Wie ehrlich sind wir, wenn es um die Steuer geht? Sind wir wirklich so gute Autofahrer? Und wie ist es um Hilfsbereitschaft bestellt? In Folge zwei ergründen Kristina Sprenger, Otto Retzer, Serge Falck, Gerold Rudle, Angelika Niedetzky und Rudi Roubinek die österreichische Seele - und haben sich vorab schon eingehend mit ihr befasst...

Zahlenspiele

Es gibt so gut wie kein Thema, das sich nicht statistisch erfassen lässt. Ciro De Luca präsentiert diese extra für "Homo Austriacus" erhobenen Zahlen und Statistiken, würzt sie mit lustigen "Kindererklärungen" und aufschlussreichen "Feldversuchen" des "Homo Austriacus Reporters" Daniel B. Popovic.

Die Themen, über die wechselnde Prominenten Teams rund um die Teamkapitäne Kristina Sprenger und Gerold Rudle hervorragend scherzen, philosophieren, diskutieren und raten können, gehen nie aus! "Homo Austriacus" zeichnet ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Bild der Österreicherinnen und Österreicher.

(red)