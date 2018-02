Die Lochis bei "Wer wird Millionär?" zu Gast

Am 19. März ist erstmals das YouTuber-Duo "Die Lochis" bei Günther Jauch zu Gast. Es handelt sich um eine zweistündige "Wer wird Millionär?"-Special-Ausgabe (20.15 Uhr, RTL), in der nur Zwillingspaare antreten.

Die Brüder Roman und Heiko Lochmann, werden allerdings nicht selber mitspielen, sondern nur die Auswahlfragen für die Kandidaten vorlegen. Insgesamt treten sechs Zwillingspaare an.

Demnächst sind die beiden Musiker auch in einer anderen RTL-Show zu sehen, nämlich in "Let's Dance", die am 9. März startet.

(red)