Spanische Hitserie "Die Pest" startet bei SKY

In Spanien ist sie DIE Serie schlechthin, sogar erfolgreicher als "Game of Thrones": Jetzt flimmert "Die Pest" endlich auch hierzulande über die Bildschirme. Am 19. Juli startet die historische Horrorserie auf Sky Atlantic (20.15 Uhr) sowie bei dem Streamingdienst Sky Ticket (in Originalsprache mit Untertitel).

In den Slums von Sevilla bricht die Beulenpest aus

Die Geschichte dreht sich um den ehemaligen Ketzer Mateo (Pablo Molinero), der Ende des 16. Jahrhunderts während der Beulenpest nach Sevilla reist, um den Sohn seines besten Freundes zu retten. Doch kaum ist Mateo angekommen, wird er auch schon verhaftet – denn nicht weniger als die Todesstrafe erwartet ihn in der Stadt, die ihn einst wegen des Drucks verbotener Bücher verurteilt hatte.

Der Generalinquisitor der Katholiken, Celso de Guevara (Manolo Solo), bietet einen Deal: Löst er eine mysteriöse Mordserie auf, wird er begnadigt. Die Leichen, die er fortan bei seinen Ermittlungen inspiziert, weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie sind mit Zeichen des Teufels markiert ...

Spanischer Trailer



Macher ist Regie-Star Alberto Rodriguez

Kreiert wurde der aufwendige Sechsteiler (rund 1.5 Mio. Euro pro Folge) von niemand Geringeren als Regie-Meister Alberto Rodriguez. 2015 wurde der gebürtige Spanier für seinen Film "Marshland" mit zehn Goyas, dem bedeutendsten spanischen Filmpreis, ausgezeichnet. Für das Drehbuch von "Die Pest" zeichnet sich Rafael Cobos verantwortlich.

Keine Zombies, dafür Fäkalien und Elend

Obwohl man weder Zombies, Monster noch Geister zu Gesicht bekommt, ist "Die Pest" garantiert nichts für schwache Nerven. Die erdigen Farben, die katastrophalen hygienischen Zustände, Fäkalien, Tod und Verderben – audiovisuell hat die Serie so einiges zu bieten. Und dafür wurde auch jede Menge Geld ausgegeben: Pro Folge stand dem Team rund 1.5 Millionen pro Folge zu Verfügung.

Erfolgreicher als "Game of Thrones"

In Spanien ist "Die Pest" mittlerweile ein riesen Erfolg: Anfang dieses Jahres stieß sie in Spanien auf dem Streamingsender Moviestar+ sogar den dortigen Quotenkönig, die siebte Staffel von "Game of Thrones", vom Thron. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.



(LM)