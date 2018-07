Die Stars wurden im Sommerhaus zu Tieren

In Portugal entscheidet sich der Kampf um das deutsche Promipärchen 2018. RTL schickte die Kandidaten und -innen zum Zanken und Lästern in eine wenig ansehnliche Sommerresidenz, wo sich die Celebrities auch in Sport und Spiel miteinander messen müssen.

Am 16. Juli stand Folge zwei auf dem Programm. Vertrauen und Kooperationsfähigkeit wurden getestet. Die Damen gaben Anweisungen, die Männer waren körperlich gefordert - zum einen beim Spiel "Dünnbrettbohrer", zum anderen beim Hindernis-Parcours "Wilde Tiere", den die Herren völlig blind in Ganzkörper-Tierkostümen bewältigen mussten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)