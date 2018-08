Die erste Schwangere im "Promi Big Brother"-Haus

In der zweiten Folge der von "Promi Big Brother" 2018 bereits das erste, quasi weltbewegende Geständnis: Sophia Vegas erwartet ein Kind. Damit ist die Ex von Bert Wollersheim die erste schwangere Teilnehmerin in der Geschichte des Celebrity/Reality-Formats.

Nicht mehr unters Messer

Vor laufender Kamera erzählte Vegas gerührt: "Es gibt etwas, dass ich euch sagen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Meine ganze Familie weiß das noch gar nicht. Ich habe in den letzten Monaten meine Prioritäten geändert in meinem Leben. Ich habe mir schon knapp nach der OP geschworen, ich mache keine Eingriffe mehr."

Baby-Beichte

Die Blondine hat schon mehrere OP-Eingriffe hinter sich. So ließ sie sich etwa 2017 einige Rippen entfernen. Dass sie nun an einigen Sportspielen nicht teilnehmen kann, liegt jedoch nicht an den vielen Schönheits-OPs: "Ich habe super lange gebraucht, das in kleinem Kreis zu sagen. Ich hoffe, mir nimmt es niemand übel, nicht mal meine besten Freunde. Meine Familie wird mich umbringen. Naja, die werden sich freuen. Ich bin schwanger. Ich erwarte ein kleines Baby."

Weibliche Intuition

Wer der Vater ihres Kindes ist, verriet Sophia nicht. Ihre Mitbewohner freuten sich jedenfalls für den Reality-Star. So gesteht Katja Krasavice nach der Baby-Beichte: "Ich wusste das!" Auch bei Chethrin Schulze kam das Geständnis wohl nicht allzu überraschend: "Ja, ich wusste das auch sofort."

Zum Aufstieg in den Luxusbereich des "Promi Big Brother"-Hauses reichten die Schwangerschafts-News übrigens nicht. Hellseher Mike Shiva durfte in die Villa, Sophia Vegas musste in der Baustelle bleiben.

