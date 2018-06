Diese "Stars" schickt RTL heuer ins Sommerhaus

Dann ziehen acht mehr oder weniger prominente Paare aus der deutschen Society-Landschaft in "Das Sommerhaus der Stars". Rund um die Uhr werden sie dann von Kameras beobachtet, um den Zuschauern ein privates Bild der sonst immer im Rampenlicht stehenden Persönlichkeiten bieten zu können.

Wie immer bei ähnlichen Formaten greift RTL auf den hauseigenen, schier unerschöpflichen Fundus an C- und D-Prominenz zurück. So sind "Bauer sucht Frau"-Kandidat Uwe Abel und seine Frau Iris, die er dort kennengelernt hat, ebenso dabei wie das "Love Island"-Pärchen Stephanie Schmitz und ihr Verlobter Julian Evangelos.

Wer die bislang genannten Kandidaten nicht kennt, bei dem klingelt eventuell jetzt ein Glöckchen. Nackt-DJane und Erotikmodel Micaela Schäfer wird mit ihrem Partner Felix Steiner ins Sommerhaus einziehen.

Alte Trash-Bekannte

Auch Rotlicht-König Bert Wollersheim ist mir seiner neuen Liebe Bobby Anne Baker mit von der Party. Patricia Blanco dürfte eingefleischten Trash-TV-Fans ebenfalls ein Begriff sein. Sie kommt mit ihrem Freund Nico Gollnick. Und es wäre kein sehenswertes Sommerhaus, würde nicht "Malle Jens" Büchner mitsamt seiner Frau Daniela die Gruppe aufwerten.

Die Society-Lady Shawne Fielding und ihre Lebensgefährte Patrick Schöpf sowie der in Köln weltbekannte TV-Star Frank Fussbroich mit Ehefrau Elke komplettieren die Hausbesetzer, die ab dem 9. Juli auf RTL wieder für Top-Einschaltquoten sorgen sollen.

