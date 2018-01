Diese TV-Serien gewannen bei den Golden Globes

Nach den Emmys dominierte "The Handmaid's Tale" nun auch die Golden Globes. Die Hulu-Show, die auf dem gleichnamigen, dystopischen Roman von Margaret Atwood basiert, holte sich die Preise in den Kategorien "Beste Drama Serie" und "Beste Hauptdarstellerin in einer Drama Serie" (Elisabeth Moss).

Der Doppelschlag gelang auch "The Marvellous Mrs. Maisel" bei den Comedy-Formaten. Rachel Brosnahan wurde hier als beste Hauptdarstellerin prämiert.

HIER finden Sie alle Gewinner der Golden Globes 2018 im Bereich Kino.

Der dritte große Gewinner des Abends heißt "Big Little Lies". Das HBO-Format heimste vier von fünf Golden Globes in der Mini-Serien-Sparte ein und musste nur den "Besten Hauptdarsteller" der FX-Produktion "Fargo" (Ewan McGregor) überlassen. Ab 19. Jänner ist die erste Staffel "Big Little Lies" auf dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

Die Gewinner der Golden Globes 2018

Alle Golden Globe Gewinner in der Sparte TV:

Beste Drama Serie

The Crown

Game of Thrones

GEWINNER: The Handmaid's Tale

Stranger Things

This is Us

Bester Darsteller in einer Drama Serie

Jason Bateman - Ozark

GEWINNER: Sterling K Brown - This is Us

Freddie Highmore - The Good Doctor

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Liev Schreiber - Ray Donovan

Beste Darstellerin in einer Drama Serie

Caitriona Balfe - Outlander

Claire Foy - The Crown

Maggie Gyllenhaal - The Deuce

Katherine Langford - 13 Reasons Why

GEWINNERIN: Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Beste Comedy oder Musical Serie

Black-ish

GEWINNER: The Marvellous Mrs Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Bester Darsteller in einer Comedy oder Musical Serie

Anthony Anderson - Black-ish

GEWINNER: Aziz Ansari - Master of None

Kevin Bacon - I Love Dick

William H Macy - Shameless

Eric McCormack - Will & Grace

Beste Darstellerin in einer Comedy oder Musical Serie

Pamela Adlon - Better Things

Alison Brie - GLOW

GEWINNERIN: Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Issa Rae - Insecure

Frankie Shaw - SMILF

Bestes TV Movie oder Miniserie

GEWINNER: Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Bester Darsteller in einem TV Movie oder einer Miniserie

Robert De Niro - The Wizard of Lies

Jude Law - The Young Pope

Kyle MacLachlan - Twin Peaks

GEWINNER: Ewan McGregor - Fargo

Geoffrey Rush - Genius

Beste Darstellerin in einem TV Movie oder einer Miniserie

Jessica Biel - The Sinner

GEWINNERIN: Nicole Kidman - Big Little Lies

Jessica Lange - Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon - Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon - Big Little Lies

Bester Nebendarsteller in einer Serie, einem TV Movie oder einer Miniserie

David Harbour - Stranger Things

Alfred Molina - Feud: Bette and Joan

Christian Slater - Mr Robot

GEWINNER: Alexander Skarsgard - Big Little Lies

David Thewlis - Fargo

Beste Nebendarstellerin in einer Serie, einem, TV Movie oder einer Miniserie

GEWINNERIN: Laura Dern - Big Little Lies

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Chrissy Metz - This is Us

Michelle Pfeiffer - The Wizard of Lies

Shailene Woodley - Big Little Lies



