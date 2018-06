Netflix dreht Serie über Country-Star Dolly Parton

Das turbulente Leben von Schauspielerin und Sängerin Dolly wird als Serie verfilmt, wie das US-Magazin "Variety" berichtet. Im Vordergrund steht ihre Musik. Die Country-Sängerin selbst liefert die Songs, tritt auf und fungiert nebenbei auch als Produzentin.

"Als Songwriter habe ich es immer genossen, meine Geschichten über meine Musik zu erzählen", sagte die 72-Jährige in einem offiziellen Statement. Die achtteilige Serie soll "eine Inspiration für Familien und Menschen jeden Alters" sein. Wann die Serie startet, ist noch nicht bekannt.

Zu Dolly Partons bekanntesten Hits zählen "Jolene", "Here You Come again" und "Island in the Stream". Daneben war sie auch als Schauspielerin in einigen Filmen zu sehen, unter anderem in dem oscarnominierten Drama "Magnolien aus Stahl" (1989) sowie in der US-Komödie "9 to 5" (1980).

