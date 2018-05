Dominic Heinzl kehrt für ATV vor die Kamera zurück

Wie ATV am Dienstag in einer Aussendung bekannt gibt, holt der Privatsender den einstigen TV-Star Dominic Heinzl zurück ins Boot. Der Moderator bekommt einen eigenen Sendeplatz mit seinem neuen Format "Heinzl und die VIPs".

Ab September immer sonntags um 19.45 Uhr strahlt ATV das halbstündige VIP-Magazin aus. Den Sendeplatz besetzt er aber schon erstmals am 3. Juni, wenn er in "Heinzl und die VIPs: Life Ball 2018" zeigt, was sich am Charity-Ball abgespielt hat.

Comeback nach "Schnupperpension"

Im Hinblick auf seine wöchentliche Sendung meint Heinzl: "Nach meiner ausgiebigen Schnupperpension brenne ich förmlich für die neue Aufgabe. Und ich freue mich sehr auf mein TV-Society-Comeback. Witzigerweise freut sich die Society auch!"

Und auch ATV-Programmgeschäftsführer Thomas Gruber freut sich auf die wöchentliche Society-Sendung: "Dominic Heinzl versteht es Geschichten zu erzählen und liefert durch seine VIP-Kontakte abwechslungsreiche Interviewpartner. Es freut mich, ihn wieder regelmäßig bei ATV an Bord zu haben."

(red)