Dschungelcamp - Das erwartet die Fans 2018

Schon längst stehen die zwölf "Prominenten" fest, die sich im australischen Dschungel allerlei Ekelprüfungen stellen werden, um nach knapp zwei Camp-Wochen als Nachfolger vom amtierenden Dschungelkönig Marc Terenzi festzustehen.

Wie Insider drei Wochen vor dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" berichten, gibt es eine große Neuerung. Die Kandidaten sollen nicht wie in den vergangenen Jahren auf zwei konkurrierende Camps aufgeteilt, sondern von Beginn an gemeinsam untergebracht werden.

Trotzdem dürfen sich Fans auf zahlreiche, in ähnlicher Form schon in der Vergangenheit gesehenen Prüfungen mit Beteiligung von toten oder lebendigen Tieren freuen, die verspeist werden müssen oder die man über den Kopf/ in die Hose geschüttet bekommt.

Altbekannte Gesichter

Wie der Modus der Spiele dann ablaufen soll, ist noch nicht klar. Spätestens am 19. Jänner um 21:15 Uhr wird man über alle Änderungen, die man bei RTL vorgenommen hat, um das Camp für die Zuschauer attraktiver zu machen, Bescheid wissen.

An drei bekannten Gesichtern hält man allerdings fest. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden als zynisch-süffisantes Moderatoren-Duo wieder über den Camp-Alltag berichten, während sich Dr. Bob um das gesundheitliche Wohl der Promis kümmern wird.

Dschungelcamp 2017





(baf)