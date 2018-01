Dschungelcamp - Diese Luxusartikel sind mit dabei

Nachdem am Dienstag mit der 21-jährigen Giuliana Farfalla der erste von zwölf Promis, die ins Camp einziehen werden, offiziell bekanntgegeben wurde, hat man bei RTL nun die nächsten überaus wichtigen Details über die zwölfte Staffel verraten.

Wie eingefleischte Fans seit langem wissen, ist es jedem Kandidaten erlaubt, sich zwei persönliche Gegenstände ins Camp mitzunehmen. In diesem Jahr sind das unter anderem Klassiker wie Make-up, feuchtes Toilettenpapier und Spezial-Conditioner für strapaziertes Haar. Aber auch Skurrilitäten wie ein blauer Toilettensitz und ein Longboard (was auch immer man damit im Dschungel machen will) sind diesmal im Gepäck der Camper. Wem was gehört, wird noch nicht verraten.

Komfortables Kissen

Model Giuliana Farfalla, die sich vor dem Camp für den Playboy ausgezogen hat, wird ihren Kopf auf einem burgundfarbenen Kissen betten. Diese Information hat man bei RTL schon vorab preisgegeben.

Ab dem 19. Jänner heißt es dann wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Dschungelcamp 2018 - Die 12 Kandidaten

(baf)