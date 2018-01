Dschungelcamp: Ein Star hat schon aufgegeben

"Ich bin ein Star, holt mich hier raus", lautet das Saveword, mit dem man sich weitere Qualen im Dschungelcamp ersparen und in das komfortable 5-Sterne-Hotel ziehen kann.

Wer das in der nun laufenden Staffel gewesen ist, wird vom Sender allerdings noch nicht verraten. Sydney Youngblood, der bislang nur am Weinen war, ist es aber nicht.

Somit will man wohl sicherstellen, dass am Abend möglichst viele Leute einschalten. Das Dschungelcamp startet am Mittwoch um 22.15 Uhr auf RTL.

Natürlich wird jetzt unter den Fans heftig spekuliert, welcher Promi vorzeitig die Reißleine gezogen hat. War es einer der Raucher, die durch das Zigaretten-Embargo um ihre Sucht gebracht wurden? Oder hatte eine der Damen ob der hygienischen Ausnahmezustände die Schnauze voll? In wenigen Stunden weiß man mehr.

Dschungelcamp 2018: Tag 5

(baf)