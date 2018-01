Dschungelcamp - Matthias fliegt, einer geht

Matthias Mangiapane hat Höhenangst. Am sechsten Tag muss er trotzdem hoch hinaus. In der "Raumstation Murwillumbah" muss er mit einem klapprigen Raumschiff abheben. Die Sterne sind außen und innen versteckt. Nach dem größten Stern kann er jedoch nur greifen, wenn er den Sprung in die Tiefe wagt.

Als ihm die Moderatoren neben dem Raumschiff (siehe Fotoshow) die Augenbinde abnehmen, rutscht Matthias das Herz in die Hose. Und obwohl er sich todesmutig in die Luft wagt, findet er anfangs nichts außer Kakerlaken und Mehlwürmern.

"Nein, du bist nicht gesichert"

"Und irgendwann kommst du dann an der Raumstation an, darfst aussteigen und kletterst auf die Raumstation. Dann gehst du ganz nach vorne und springst in die Tiefe!", instruiert ihn Daniel Hartwich. Dann zeigen die Moderatoren ihre fiese Seite. Als Matthias fragt, ob er gesichert wird, lässt ihn Matthias erstmals auflaufen: : "Nein, du bist nicht gesichert. Wir lassen dich einfach fallen! Natürlich bist du gesichert, Mann!"

Die Überwindung seiner Angst zahlt sich schließlich zumindest halb aus. Mit sechs Sternen kehrt Matthias stolz ins Camp zurück.

Zicken-Krieg der Schläferinnen

Im Lager liegen derweil die Nerven blank. Tina und Jenny zicken sich an. Streitthema: Wer mehr schläft. In bester Kleinkindermanier wirft jede der anderen vor, ein Schläfer zu sein und verteidigt sich selbst, tagsüber gar nicht zu pennen. Tina kommen deshalb sogar die Tränen.

Giuliana: "Ich kann nicht mehr!"

Nach der Raucher-Bestrafung herrscht im Camp miese Stimmung. Sydney ist heiser, ihm versagt die Stimme. Sandra klagt über Herzrasen, Matthias findet alles "versifft und dreckig". Ansgar tut der Rücken weh. Am schlimmsten hat es aber Giuliana erwischt. Sie gesteht Natascha, dass sie aufhören will.

Natascha versucht Giuliana zum Bleiben zu bewegen

Die Ältere will sie ermutigen weiterzumachen: "Ich finde es immer schwierig, wenn jemand freiwillig aufgibt. Du hast schon so viele Kämpfe mit dir geführt, da ist das eigentlich das hier ein Klacks gegen." Doch Natascha ist nicht auf den Kopf gefallen und versucht es über die Mitleidsmasche: "Dann wird keiner rausgewählt und dann hat Tina nicht die Chance nach Hause zu kommen!" Giuliana wird nachdenklich: "Echt, das ist ja blöd. Musstest du das jetzt sagen?"



