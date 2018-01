Fünf Kilo Mehlwürmer und ein Heiratsantrag

Ausgerechnet am Tag seines freiwilligen Auszuges müssen Kattia und Daniele in die Ansgar Brinkmann-Gedächtnis-Prüfung "Wenn ich Du wäre, wäre ich lieber ich" – denn so lautet auch der Titel der Biographie des Ex-Fußballstars.

Die Regeln

Kattia muss sich auf den Bogen eines großen Geheges legen und wird an Armen und Beinen festgebunden. Das Gehege hat die Form eines Sterns. Sechs nummerierte Trichter schweben über der Camperin.

Auf einem Tisch neben dem Gehege befinden sich sechs gleich nummerierte Kisten. Die Kisten sind mit insgesamt acht Sternen und krabbelnden und beißenden Tieren gefüllt. Daniele muss den Inhalt der Kisten in der richtigen Reihenfolge in die Trichter entleeren, so dass am Ende die Tiere auf Kattia landen, die Sterne aber im Trichter steckenbleiben.

Spinnen und grüne Ameisen

In der ersten Kiste gibt's gleich mal 20 Huntsmen Spinnen.

Einige landen auf Katia, doch sie zuckt nicht mal mit der Wimper, schüttelt den Kopf und bleibt cool. Ein Stern bleibt im Trichter stecken, einer landet auf dem Boden.

In der zweiten Kiste befinden sich grüne Ameisen. Am Ende landet der Stern im Trichter – aber auch viele beißende grüne Ameisen auf Kattias Hand und Arm. In den dritten Kiste befinden sich fünf Kilo Riesenmehlwürmer. Die Mehlwürmer fallen auf den Boden und auf Katias Arm. Schon wieder kein Stern. Kiste Nr. 4: hat 10.000 Kakerlaken. Auch diesmal haben die beiden Camper kein Glück.

In der fünften Kiste sind 6.000 Grillen. Jetzt klappt es besser, zumindest ein Stern bleibt im Trichter hängen. Ein weiterer Stern ist gesichert. "Es tut so weh – sau weh!", schreit Kattia. Und in den letzten Kiste sind wieder grüne Ameisen. Aber einen Stern gibt's nicht. Die Prüfung ist vorbei. Drei Sterne haben die beiden insgesamt erkämpft.

Daniele nimmt die Augenklappe ab und motzt Kattia an: "Das ist doch nicht links! Da ist die Kiste!" Kattia: "Doch, du warst da! Du hast alles perfekt gemacht, es hat nicht geklappt!"

Was sonst noch passiert

Daniele befürchtet wegen des nächtlichen Regelverstoßes erneut eine Bestrafung und den Entzug der Zigaretten. Als Teamchef wird Daniele ins Dschungeltelefon gerufen und erhält einen Brief ans Team.

Daniele: "Ich habe das Problem, dass ich es immer vorlesen muss. Und wenn das jetzt drinsteht, was drinsteht, dann ticke ich aus! Ehrlich, dann ticke ich aus! Weil: es war ausgemacht, wer diese scheiß Nachtwache macht, von Anfang an! Und wenn das drinsteht, dann raste ich aus."

Und Daniele liest laut vor: "Liebe Stars! Erneut habt Ihr Euch wiederholt nicht an die Regeln gehalten. Das hat Konsequenzen! Ab sofort erhalten die Raucher bis auf Weiteres keine Zigaretten mehr." Daniele und die anderen finden das natürlich gar nicht gut.

Briefe aus der Heimat - Ein Heiratsantrag ist daebi

Am elften Tag bekommen die verbliebenen acht Dschungelstars Post von ihren Liebsten. Teamchef Daniele überbringt die Briefe und verteilt sie am Lagerfeuer. Jeder Empfänger wählt einen im Team aus, der seinen Brief laut vorliest. Matthias erhält von seinem Lebenspartner Hubert einen Liebesbrief mit einem Heiratsantrag (den Natascha vorliest).

Und Matthias nimmt ihn mit Tränen in den Augen an und sagt ja. Kattia erhält einen Brief von ihrer Mama, Natascha von ihrer Tochter Cheyenne, Tina von ihrer besten Freundin Christine, David von seinem Bruder Kamil, Tatjana von ihrem Chihuahua-Hund Rudi, Daniele von seiner Mama und Jenny von ihrer Mutter. Alle Stars freuen sich unendlich über die Briefe und es fließen Tränen der Rührung über einige Gesichter.

Tatjana ist raus

Am Schluss musste aber wieder einer von ihnen das Camp verlassen. Diesmal wurden die Gebete von Tatjana Gsell endlich erhört. Schon seit Tagen liegt sie dem Publikum mit der Bitte im Ohr, doch nicht für sie anzurufen. Auf ihre Rauswahl reagierte sie gelassen: "Es ist okay".

