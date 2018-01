Matthias muss Fischaugen "schön sauber lutschen"

Kaum hat Matthias Mangiapane von Sonja und Daniel erfahren, dass er zum vierten Mal zur Dschungelprüfung muss, platzt es lautstark aus ihm heraus: "Psychoterror! Ich hätte eigentlich eine höhere Gage für diesen Scheiß hier aushandeln sollen. Ehrlich! Schmerzensgeld! Ich könnte grad den ganzen Urwald auseinander nehmen! Mir steht‘s bis zur Arschkimme hoch! Da kriege ich die Krise! Uaaaaaah!"

Prüfung im weißen Irrenhaus

Und dann geht's los: In der Prüfung geht es darum, dass er innerhalb von 12 Minuten im "weißen Irrenhaus" 12 Sterne sammelt. Es gibt insgesamt vier Räume für die er einen speziellen "Schlüssel" braucht, die aber zuerst suchen muss.

Im ersten Raum "Oval" bzw. "Oral Office", in dem sich kriechende Dschungelbewohner sowie Berge von Fleischabfällen und Innereien, Fischabfälle, Fliegen, Mehlwürmern und ein Aquarium mit Flusskrebsen befinden, findet er gleich zwei Sterne. Und der Schlüssel ist auch bald gefunden - zwei Fischenaugen dienen als "Schlüssel". Und weil der Raum "Oral Office" heißt muss er die zwei Fischaugen "schön sauber lutschen" (wie Sonja Zietlow betont), damit er Tür Nr. 2 öffnen kann.

Im nächsten Raum "West Wing" regnen Kakerlaken, Grillen und Mehlwürmer von der Decke. Hinter einem Bild findet er eine Taube - Matthias bekommt Panik. Er hat nämlich große Angst vor Vögeln. Aber er kann seine Angst überwinden und öffnet die dritte Tür.

Dromedar und Krokodil

In den weiteren Räumen befinden sich ein Dromedar und ein Krokodil. Für Matthias alles andere als einfach. Aber zumindest schafft er die Prüfung letztendlich: Insgesamt fünf Sterne konnte er ergattern. Bravo! Matthias ist überglücklich und klatscht sich selbst Beifall: "Rokoko-Appläuschen" ruft er.

Was sonst noch passiert:

Tina und Tatjana erzählen von ihrer Magersucht. "Ich war zwölf Jahre magersüchtig und deswegen sind meine Knochen so beschissen", haut Tina unvermittelt vor der Toilette gegenüber Tatjana und Sandra raus.

Auch Tatjana packt aus: "Ja bei mir auch so. Da kannst du nicht mehr aufstehen. Die Haare gehen aus, die Haut wird trocken. Das war damals noch mit meinem Mann. Das fing damit an, dass er Kindfrauen liebte. Ich habe immer gern gegessen. Und einmal sagte er, pass‘ auf, dass du nicht zu dick wirst. Ich war ein ganz junges Mädchen und Mädchen wollen für ihren Mann hübsch sein. Und je dünner ich würde, desto schöner fand er mich. Irgendwann habe ich dann aufgehört beziehungsweise angefangen, fast gar nichts mehr zu essen."

Kattia wird in den Hintern gebissen

Für Aufsehen sorgt Kattia, als sie plötzlich von einem Krabbeltier gebissen wird: "Au, ich bin gebissen worden. Au, mein Ar***!", schreit Katia Doch der bissige Übeltäter scheint noch in ihrer Hose zu stecken. Panisch und kreischend reißt sie sich die Hose runter und schüttelt ein Krabbeltier heraus.

Talk Tina Tatjana

Einmal mehr geht es bei Tinas und Tatjanas Nachtwache um die Ereignisse rund um Tatjanas Ex-Mann. "Das tut schon echt weh. Das Leben geht los wie im Traum und endet im Alptraum“, resümiert Tatjana (46) über ihre Ehe und den Mordverdacht.

Im Dschungeltelefon erklärt Tatjana danach: "Die Medien haben mich so kaputtgemacht und so kaputtgeschrieben. Warum muss ich jedes Mal wieder darüber sprechen. Das Thema ist durch!"

Wer muss gehen?

So richtige Campfreude kommt bei den Stars nicht auf. Tatjana vermutet, dass sie die Erste ist, die gehen muss. Matthias und Sandra widersprechen vehement. "Ich glaube, es könnte sogar jemand von den Jüngeren sein und das Tina schnell geht", mutmaßt Matthias. "Und bei dem Thema kommt es natürlich auch auf den Bekanntheitsgrad an. Und da weiß ich nicht, ob ich da so lange drin bleibe." Sandra: "Du bleibst garantiert bis zum Schluss! Du, Natascha und David."

Schatzsuche "Camp TOP 12"

Zur ersten Schatzsuche dieser Staffel müssen David und Natascha antreten. Die Beiden müssen für sich selber und ihre Mitcamper drei Rankings erstellen. Erfolg, Attraktivität und Intelligenz sind die Themen für die Ranglisten. Während Natascha und David über die Reihenfolgen diskutieren, müssen ihre zehn Mitcamper die gleichen Aufgaben lösen. Nur wenn die Einschätzungen komplett übereinstimmen, gibt es einen Schlüssel.

Am Ende gibt es nur bei "Erfolg" einen Schlüssel, der dann jedoch nicht zur Schatztruhe passt. Enttäuscht und mit leeren Händen kehren Natascha und David zurück ins Camp ...

