Mit Biss in den Penis geht das Dschungelcamp los

Der erste Tag im Dschungelcamp gab den Kandidaten gleich einen Vorgeschmack, was auf sie zukommt.

Anreisen mussten die zwölf Promis entweder per Fallschirm - Jenny Frankhauser rutschte das Herz in die Hose - oder per Boot. Doch die Fahrt per Kajak war nur besser, solang die Kandidaten noch nicht wussten, dass das Holz ihres Gefährtes morsch war. Plötzlich bekamen sie erst nasse Höschen, dann gingen sie unter. Für Tina York wurde die Schwimmpartie fast zu viel. Kaum am Ufer, spielte der Kreislauf nicht mehr mit. Der Doktor rückte erstmals an. Die dritte Gruppe schlug sich bei Dunkelheit zu Fuß durch.

Biss in den Penis, schlucken bei den Kakerlaken

So richtig ekelig wurde es dann in der Dschungelschule. Natascha Ochsenknecht mussten beim Krokodilpenis zubeißen, Tina York bei den pürierten Kakerlaken tapfer schlucken.

Aber auch die Burschen kamen nicht so gut weg. David Friedrich und Daniele Negroni mussten sich einen blutigen Kamelschädel und einen ganzen Straußenfuß teilen. Mahlzeit!

Mit Mini-Bikini in den Ekel-Tank: So muss Geografie

In der "Geografiestunde" mussten Kattia Vides und Giuliana Farfalla in ein Becken voller stinkender Fischabfälle. Die beste Gelegenheit so richtig Haut zu zeigen. Aus der Geografie- wurde schnell eine Anatomiestunde. Wobei, über Schönheitschirurgie konnte man auch so Manches lernen.

