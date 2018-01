Dschungelcamper stecken bis zum Hals in der Sch...

Matthias und Kattia müssen zur Schatzsuche antreten. In einem Schweinegehege voller Schlamm, Abfälle, aber natürlich auch allem was Schweine, die gerne fressen auch wieder ausscheiden, müssen die beiden Puzzlesteine finden. Die beiden müssen erst in den Pferch.

Schimpfen, winden, ausziehen

Kattia rutscht auf dem Gatsch unter dem Zaum durch, doch Matthias bleibt stecken. Viel Schimpferei und den Verlust seiner Hose später, wühlt sich das Duo durch die braune Bescherung.

30 Minuten haben die beiden Zeit, sauen sich im wahrsten Sinne des Wortes von oben bis unten ein - und schaffen's doch nicht. Alles für die Fisch, oder, in diesem Fall, für die Säue.

Jenny läuft heiß

Im Camp pflaumt Ansgar Jenny an. Die kann sich gerade noch zurückhalten, läuft aber ziemlich heiß. Innerlich kocht die Katzenberger-Schwester. In einer der nächsten Sendungen kann man sich auf eine Explosion einstellen.

Ein letztes Flenn-Konzert: Sandra Steffl geht

Erst scheint es sie nicht sonderlich zu berühren, dass sie gehen muss, doch schließlich kommen Sandra Steffl doch die Tränen. Sie wurde als erste Kandidatin Donnerstag von den Zuschauern rausgewählt. Sie selbst kann sich nicht erklären wieso, doch vor den TV-Bildschirmen kommt sie rüber wie eine Schnarchnase. Und tschüss!

Lara Croft für Arme: "Creek der Sterne"

Dann Dschungeprüfung: Kattia Vides, Jenny Frankhauser, Ansgar Brinkmann und David Friedrich müssen durch den "Creek der Sterne". Sturmböen, Wasserstrahlen und glitschiger Untergrund inklusive. Die vier tapferen Krieger kämpfen gegen die Elemente. Kopf runter, Hintern rauf scheint die erfolgsversprechendste Taktik zu sein (siehe Fotoshow oben). Die Kandidaten halten tapfer durch, die Zuschauer sind mitten in einem Lara-Croft-Abenteuer für Arme!

Zu heiß geduscht? Daniele verbrüht sich und wird ein Fall für den Doktor

Den schwarzen Peter des Tages zieht Daniele Negroni. Er stellt sich beim Umfüllen patschert an und schüttet sich heißes Wasser über den Bauch. Weil kein Eis in der Nähe ist, springt er weinend in den See und läuft verzweifelt zum Dschungeltelefon, wo er um Hilfe fleht. Seine Haut läuft rot an, der Doktor muss ausrücken. Danieles Tag endet mit einer riesigen Bandage um die Mitte.

Sid ist weg

Und, ach ja: Sydney "Sid" Youngblood flog raus. "All we can do is to sit and wait", wie in seinem größten Hit, spielt es nicht mehr.

(lam)