Eddie Murphy übernimmt Hauptrolle in Netflix-Film

Wie unter anderem der Brancheninsider "Deadline" berichtet, sicherte sich Netflix die Dienste von Eddie Murphy. Er soll neben der Hauptrolle auch die Produktion des Films mit dem Titel "Dolomite Is My Name" übernehmen. Drehstart soll bereits am 12. Juni sein.

Blaxploitation-Star

Der im Jahr 2008 verstorbene Rudy Ray Moore war ein Star des Blaxploitation-Kinos Mitte der 1970er. Als Sänger und Stand-up-Comedian feierte Moore erste Erfolge, ehe er 1975 die Rolle des Zuhälters Dolomite im gleichnamigen Film übernahm. Der Streifen war ein Hit, sodass noch drei Fortsetzungen folgten.

Rapper Snoop Dogg soll sich an dem Charakter von "Dolomite" ein Vorbild für seine Pimp-Darstellungen genommen haben. Ein Ausstrahlungsdatum des Fims gibt es noch nicht.

