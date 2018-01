Amazon Prime zeigt neue Folgen von "Pastewka"

Vor vier Jahren lief "Pastewka" das letzte Mal im TV: Am 26. Jänner feiert die Comedyserie ihr Comeback bei Amazon Prime.

Neben Bastian Pastewka dürfen sich die Zuschauer auf zahlreiche neue Gastauftritte freuen, unter anderem auf Sonsee Neu als Bastians Freundin Anne, Matthias Maschke als Bastians Halbbruder Hagen, Cristina do Rego als Tochter Kim und Bettina Lamprecht als die Nachbarin Svenja Bruck.

Gezeigt werden insgesamt zehn neue Folgen. Daneben können sich die Prime-Nutzer auch die alten Episoden der Comedyserie ansehen.

Worum geht's in der neuen Staffel?

Bastian befindet sich vier Jahre nach der letzten Staffel in einer Lebenskrise. Durch ein Missverständnis kommt es zur Trennung von seiner langjährigen Freundin Anne. Sein Bruder Hagen führt mit der verhassten Nachbarin Svenja Bruck einen erfolgreichen Food-Truck mit veganen Burgern und denkt über Familienplanung nach.

Sogar Bastians Nichte Kim ist erwachsen geworden und hat ihre eigene Band. Alle um Bastian herum haben sich weiterentwickelt, nur er selbst spielt immer noch die gleiche, ungeliebte Rolle in Annette Friers Sitcom. Bastian will sein Leben ändern - und schlittert in die Midlife-Crisis.

(red)