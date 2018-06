Erhält Herzogin Meghan eine Emmy-Nominierung?

Denn wie ein Vertreter von "USA Network" gegenüber "Entertainment Weekly" bestätigt hat, wurde die 36-Jährige für ihre Rolle als Rachel Zane in der Anwaltsserie "Suits" für die Berücksichtigung bei den Emmy-Nominierungen vorgeschlagen. Und zwar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie".

In den letzten Jahren wurde der Cast von "Suits" immer für eine mögliche Emmy-Nominierung vorgeschlagen. Geklappt hat es damit aber noch nie.

Gewissheit am 12. Juli

Die Tatsache, dass aus Meghan Markle vor einem Monat Herzogin Meghan geworden ist, macht die Vorentscheidung in diesem Jahr allerdings interessant.

Auch wenn es nichts mit einer Nominierung werden sollte, ist Herzogin Meghan trotzdem das erste Mitglied des britischen Königshauses, dass überhaupt für eine Emmy-Nominierung in Betracht gezogen wurde.

Wer sich Hoffnungen auf einen der Preise bei der mittlerweile 70. Emmy Awards Verleihung, die am 17. September 2018 über die Bühne gehen wird, machen darf, wird am 12. Juli bekanntgegeben.

Emmys 2017 - Die Gewinner

